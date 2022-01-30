Три четверти россиян не делают сбережений

Три четверти россиян ничего не откладывают на "черный день". Таковы результаты исследования аналитического центра университета "Синергия".

Согласно этой аналитике, сбережения делают лишь 26% граждан России, и большинство из них откладывает незначительные суммы.

64% из тех, кто может делать накопления, ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% - от пяти до десяти тысяч рублей, а 9% - от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удается скопить только 7% опрошенных.

Отмечается, что чаще всего россияне откладывают деньги на крупные покупки, например, на недвижимость, автомобили, бытовую технику; а также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на "черный день", передает РИА Новости.

По данным Банка России, по итогам прошлого года граждане хранили в кредитных организациях 34,7 триллиона рублей.