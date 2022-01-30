30 Января 2022
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Общество В России
прожиточный минимум, кошелек, деньги (2015) | Фото: uhtagrad.ru

Три четверти россиян не делают сбережений

Три четверти россиян ничего не откладывают на "черный день". Таковы результаты исследования аналитического центра университета "Синергия".

Согласно этой аналитике, сбережения делают лишь 26% граждан России, и большинство из них откладывает незначительные суммы.

 

64% из тех, кто может делать накопления, ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 20% - от пяти до десяти тысяч рублей, а 9% - от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удается скопить только 7% опрошенных.

Отмечается, что чаще всего россияне откладывают деньги на крупные покупки, например, на недвижимость, автомобили, бытовую технику; а также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на "черный день", передает РИА Новости.

По данным Банка России, по итогам прошлого года граждане хранили в кредитных организациях 34,7 триллиона рублей.

Теги: сбережения, накопления, черный день



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