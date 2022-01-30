Российскую погоду на следующей неделе ждут "положительные аномалии"

На следующей неделе в России ожидается мягкая погода. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, назвав ситуацию "положительной аномалией".

"Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные", - отметил Вильфанд.

По его словам, в азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 °С, а в европейской части — на 4-7 °С выше нормы.

Согласно прогнозу, с 3 февраля в регионах России станет ещё теплее, сообщает RT.

"На востоке европейской части России температурные аномалии достигнут 8—12 °С, а на азиатской — до 16 °С", — подытожил метеоролог.