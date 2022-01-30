Радиационный фон в Приморье после запуска корейской ракеты - 11 мкР/ч

Радиационный фон в Приморье после испытательного запуска северокорейской ракеты составляет 11 мкР/ч, сообщает Примгидромет. Этот показатель является нормальным для региона, передает Интерфакс. Приморский край - единственный регион России, граничащий с КНДР.

Напомним, КНДР провела очередные испытания оружия - седьмые за январь. Неопознанный снаряд был направлен в сторону Японского моря. Он пролетел 800 км, поднявшись на максимальную высоту 2 тыс. км. Предположительно речь идет о баллистической ракете, запущенной из провинции Чагандо.

Ранее в январе Северная Корея проводила испытания гиперзвуковых и баллистических ракет.

Отметим, что лидер КНДР Ким Чен Ын в речи по итогам прошлого года на пленуме партии назвал 2021 годом великой победы, а 2022 - годом "великой смертельной схватки".