30 Января 2022
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Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край
дозиметр, работник, радиация (2018) | Фото:Накануне.RU

Радиационный фон в Приморье после запуска корейской ракеты - 11 мкР/ч

Радиационный фон в Приморье после испытательного запуска северокорейской ракеты составляет 11 мкР/ч, сообщает Примгидромет. Этот показатель является нормальным для региона, передает Интерфакс. Приморский край - единственный регион России, граничащий с КНДР.

Напомним, КНДР провела очередные испытания оружия - седьмые за январь. Неопознанный снаряд был направлен в сторону Японского моря. Он пролетел 800 км, поднявшись на максимальную высоту 2 тыс. км. Предположительно речь идет о баллистической ракете, запущенной из провинции Чагандо.

Ранее в январе Северная Корея проводила испытания гиперзвуковых и баллистических ракет.

Отметим, что лидер КНДР Ким Чен Ын в речи по итогам прошлого года на пленуме партии назвал 2021 годом великой победы, а 2022 - годом "великой смертельной схватки".

Теги: радиация, кндр, северная корея, испытания оружия



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Развитие сюжета:

Ранее 30.01.2022 10:18 Мск Скорость ракеты, которую испытала КНДР, в 16 раз превзошла скорость звука

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Ранее 30.01.2022 08:18 Мск КНДР провела седьмые за январь испытания вооружения


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