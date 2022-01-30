Джастин Трюдо перевезен из дома в безопасное место на фоне протеста "Конвоя свободы"

На фоне протестов в Оттаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевезен из дома в безопасное место, передает местный телеканал, который цитирует Коммерсант. Местонахождение премьера не раскрывается.

Напомним, в Оттаву накануне прибыл "Конвой свободы" - акция дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Около 80 грузовых автомобилей въехали в столицу в составе "конвоя". Всего в акции протеста могут принять участие более 1,5 млн человек.

Drone view of the protest in Ottawa.



More and more people continue to show up. #freedomconvoy #TruckersForFreedom2022 @BezirganMocha pic.twitter.com/ZdGL0OERyx — Marie Oakes (@TheMarieOakes) January 29, 2022

Водителей траков не устраивают введенные на границе с США требования паспортов о вакцинации. Участники требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.

Протесты начались 23 января. Напомним, для всех пересекающих границу США и Канады предусмотрен двухнедельный карантин. Дальнобойщики изначально освобождались от него, но затем канадское правительство потребовало от них обязательной вакцинации. Одновременно власти США запретили с 22 января этого года въезд для непривитых неграждан. Канадский альянс грузоперевозок и Ассоциация грузоперевозок Атлантических провинций выступили против, но были осуждены премьер-министром. Джастин Трюдо назвал дальнобойщиков "маргинальным меньшинством" с "неприемлемыми взглядами", что и вызвало взрыв возмущения. По разным оценкам, непривитых водителей в Канаде насчитывается от 12 до 16 тысяч — примерно 10% от общего количества, однако протест поддержали не только они.