В Белоруссии автобус с российскими туристами попал в аварию, пострадал 41 пассажир

На 119 км трассы М8 Витебск – Могилев – Гомель около 14.00 столкнулись туристический автобус "Скания", следовавший в областной центр, и легкового автомобиля "Рено". Автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте, сообщили Накануне.RU в Министерстве здравоохранения Белоруссии.

По предварительным данным, пострадал 41 пассажир (все – граждане России) туристического автобуса. Пострадавшие лечатся в областной клинической больнице Витебска.

На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня. Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжёлом состоянии, 18 – в состоянии средней тяжести, у остальных – лёгкие травмы.