04 Января 2022
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Политика В России За рубежом Москва
Красная площадь в Москве (2021) | Фото: Накануне.RU

"Ядерная пятёрка" выступила против гонки вооружений

Россия, Китай, США, Великобритания и Франция опубликовали совместное заявление относительно применения ядерного оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", - говорится в заявлении.

Страны подтвердили важность противодействия ядерным угрозам и подчёркиваем важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. Они сохраняют приверженность своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательство по статье VI "в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем".

"Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство. Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", - говорится в заявлении.

Публикацию прокомментировали в МИД РФ. Его официальный представитель Мария Захарова заявила, что в министерстве "приветствуют опубликованное 3 января заявление пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений".

"Россия твёрдо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Мы последовательно продвигали идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятёрки" (в неё входят Россия, а также Китай, США, Великобритания и Франция). Документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Тем не менее, учитывая важность и самодостаточность этого Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию", - цитирует Захарову МИД.

Документ "пятёрки" дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне в США и КНР.

"В Заявлении отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны – как ядерной, так и с применением обычных вооружений. Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков", - отметила Захарова.

Теги: Россия, КНР, США, Великобритания, Франция



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