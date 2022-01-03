03 Января 2022
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Политика Санкт-Петербург
Снегоуборочная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

На интерактивной карте Комблага не нашлось 567 дворников, чистящих центр Петербурга

Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга сообщила, что на территории района в понедельник, 3 декабря, работают 567 дворников. Однако проверка интерактивной карты Комблага показала отсутствие специалистов на улицах.

По информации «Петербургского дневника», Центральный район по состоянию на 15.30 3 декабря чистили 567 дворников. Еще 194 человека были задействованы в уборке улиц и тротуаров. Им также помогают 23 единицы техники от управляющих компаний.

Наше издание проверило информацию СМИ через интерактивную карту Комитета по благоустройству, где можно проследить работу всех коммунальных служб во всех частях Северной столицы. Нам удалось найти лишь несколько единиц снегоуборочной техники, а вот дворников мы идентифицировать не смогли, хотя обычно специалисты ручного труда также отображаются на карте.

карта, питер, дворники, лп(2022)|Фото: gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/скрин

Обычно дворники на карте отображаются таким значком:

дворник, лп(2022)|Фото: gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/скрин

Напомним, что в Центральном районе Петербурга расположено здание Смольного, где работают чиновники и губернатор Александр Беглов. В первый снегопад в декабре 2021 года территория Смольного от осадков была очищена, в то время как рядовые петербуржцы были вынуждены пробираться через сугробы снега.

Теги: комблаг, северная столица, дворник, коммунальные службы, смольный, александр беглов



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