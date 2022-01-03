Андрей Фурсов: Главный результат 2021 года - развернутая глобальная война верхов против низов

Главным содержательным и фоновым событием 2021 года является развернутая в глобальном масштабе социальная война верхов против низов. Об этом на ютуб-канале "Миронов де-факто" рассказал историк Андрей Фурсов.

По его мнению, с 1910-х гг. шло наступление масс, но к началу 1970-х оно стало пробуксовывать, и развернулось контрнаступление элит, потому что на Западе поняли, что дальнейшее развитие капиталистической системы приведет к усилению среднего класса и рабочего слоя. Поэтому советскую номенклатуру вначале втянули в глобальные игры по линии Римского клуба, а разрушение СССР дало Западу около 15 тучных лет. После кризиса 2008 года началась активная подготовка к закладке новой социальной системы, которая должна снять базовые противоречия капитализма. Ради этого и была запущена пандемия, считает эксперт.

"Пандемия - это средство социальной войны верхов против низов. Каковы ее цели? Первая - установление контроля над невещественными факторами производства: поведение, потребности, ценности, образы. Это то, чем занимаются социально-цифровые платформы - Google, Microsoft и др. Вторая задача - экспроприация капитала, который есть у малого и среднего бизнеса. Третья - подрыв экономической базы рабочего и среднего слоя посредством "зеленой экономики". Это является и подрывом промышленного капитала, который является конкурентом финансиалистов. Это резкое уничтожение значительной части промышленности, что опускает целые слои населения и страны. Зеленая повестка должна отбросить в далекое прошлое значительную часть человечества и социальных слоев на пост-Западе. Четвертая цель - атомизация общества. И последнее - резкое сокращение потребления", - рассказал Фурсов.

Средствами являются пандемия, борьба за климат и цифровизация, отметил он. Это главные направления ударов глобальной социальной войны, которая должна разрушить государство, привести к отмене наличных денег и поставить территории и население под контроль корпораций, а людей превратить в орков.

Для России же есть некоторая надежда, связанная с тем, что половина правящего слоя сама пользуется "черным налом", а власть вороватая. Также есть надежда на "вязкость русской жизни", которая не доведет до конца ни цифровизацию, ни прочие планы. Но у власти должен проснуться хотя бы инстинкт самосохранения, и она должна прекратить накалять ситуацию в стране QR-кодами и принудительной вакцинацией, подчеркнул эксперт.