В Свердловской области три человека пострадали в массовой аварии

Три человека пострадали в массовой аварии на 278 км Серовского тракта, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, автомобиль "Мазда" не выдержал дистанцию до ехавшей впереди машины и врезался "Датсун". Проезжающий мимо "Хёндай Гетц" остановился, из него вышли водитель и пассажир и подошли к водителю "Датсун". В этот момент "Хёндай Солярис", который ехал прямо, не справился с управлением и столкнулся с "Датсун", затем "Датсун" сбил пешехода (пассажира "Хёндай Гетц"), а водитель "Хёндай Соляриса" сбил водителей "Хёндай Гетца" и "Датсун" и съехал в кювет.

Водитель автомобиля "Хёндай Гетц" с травмами доставлен в приёмный покой больницы Невьянска. Ещё двое пешеходов (пассажир "Хёндай Гетц" и водитель автомобиля "Датсун") серьёзных травм не получили, осмотрены врачами "Скорой".