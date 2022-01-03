03 Января 2022
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Общество В России Москва
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2022-24 годы

Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022-24 гг., сообщили Накануне.RU в Правительстве России.

В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в эпоху коронавируса, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением. Предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углублённой диспансеризации. С 1 июля 2021 г. на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение.

Программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии. Также в программу добавлены дополнительные виды высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с инсультом.

Теги: Михаил Мишустин, медицинская помощь, ОМС



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