Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2022-24 годы

Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022-24 гг., сообщили Накануне.RU в Правительстве России.

В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в эпоху коронавируса, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением. Предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углублённой диспансеризации. С 1 июля 2021 г. на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение.

Программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии. Также в программу добавлены дополнительные виды высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с инсультом.