В Британии только 17% госпитализированных с ковидом госпитализированы из-за ковида

Менее пятой части прироста госпитализированных с ковидом в Британии были госпитализированы из-за коронавируса. Остальные - это госпитализации по другим причинам, просто с положительным тестом на ковид. Но все они попадают в ковидную статистику, неоправданно увеличивая ее. Об этом пишет The Telegraph.

По последним данным Национальной службы здравоохранения Британии, в английских больницах насчитывалось 6245 пациентов с коронавирусом, что на 259 больше, чем неделей ранее. Из них только 45 пациентов были госпитализированы из-за вируса, а остальные 214 попали в больницу по другим причинам. Но все они попали в статистику госпитализаций с ковидом. При этом вероятность положительного результата теста при поступлении в больницу сейчас гораздо выше, чем ранее, из-за большей заразности "омикрона".

В целом почти 30% находящихся в больнице с ковидом - 1813 из 6245 - находятся там не из-за ковида. Это самый высокий показатель с тех пор, как власти начали публиковать эти данные. То есть число госпитализированных можно смело уменьшать в полтора раза.

Консультант по неотложной медицине в больницах Оксфордского университета доктор Рагиб Али говорит, что до половины случаев ковида являются случайными, то есть это не более чем результат теста.

"У вас есть совершенно случайные инциденты: кто-то приходит со сломанной ногой, но положительным результатом теста, есть пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Возможно, у них был ушиб или боль в груди, но тоже положительный результат теста", - сказал он.

Однако все госпитализаци приводят к перегрузке системы здравоохранения и невозможности оказать должную помощь каждому пациенту.

Согласно официальным британским данным, в последние месяцы общая смертность примерно на 15% выше фоновой и даже чуть выше, чем в конце 2020 года, хотя в стране вакцинировано три четверти населения. Если статистика ковидных госпитализаций и смертей завышается, это объясняет неэффективность вакцинации - она просто воздействует на малозначимый фактор, в то время как люди в основном умирают по другим причинам.