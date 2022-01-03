В России могут начать производство зарубежных вакцин от коронавируса

Производство зарубежных вакцин от коронавируса может начаться в России, если такая задача будет поставлена перед отечественной промышленностью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Решать это – всё-таки прерогатива Минздрава. Но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно. Это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", - цитирует "Интерфакс" главу Минпромторга Дениса Мантурова, который так ответил на вопрос, возможно ли в следующем году в РФ производство зарубежных вакцин от COVID-19 для внутреннего потребления или этот вопрос вообще не рассматривается.

Ранее Мантуров сообщил, что в этом году в РФ может быть произведено 2 млрд доз отечественных вакцин от коронавируса.