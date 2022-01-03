03 Января 2022
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

В России могут начать производство зарубежных вакцин от коронавируса

Производство зарубежных вакцин от коронавируса может начаться в России, если такая задача будет поставлена перед отечественной промышленностью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Решать это – всё-таки прерогатива Минздрава. Но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно. Это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", - цитирует "Интерфакс" главу Минпромторга Дениса Мантурова, который так ответил на вопрос, возможно ли в следующем году в РФ производство зарубежных вакцин от COVID-19 для внутреннего потребления или этот вопрос вообще не рассматривается.

Ранее Мантуров сообщил, что в этом году в РФ может быть произведено 2 млрд доз отечественных вакцин от коронавируса.

Теги: Денис Мантуров, вакцина, коронавирус



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