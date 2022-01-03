Вице-спикер Госдумы предложил убрать с Красной площади могилы вождей СССР

Вице-спикер Госдумы, либерал-демократ Борис Чернышов предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены руководители СССР, а также вынести тело основателя советского государства Владимира Ленина из Мавзолея, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Всё это (захоронения) возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов", - сказал Чернышов в разговоре с РИА Новости.

По этому поводу фракция ЛДПР вносила в Госдуму несколько законопроектов.

"Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит, согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Тем более, Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли мумией, которая сейчас лежит в центре Москвы. Уверен, что уже давно пришло время для того, чтобы вождю всех времен и народов (Сталину), вождю пролетариата (Ленину), им всем вместе наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами", - сказал Чернышов.