03 Января 2022
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Происшествия Сибирский ФО Омская область
плавательный бассейн (2011) | Фото: Накануне.ru

В Омске девять детей отравились хлором

В одном из спортивно-оздоровительных центров Омска пострадали девять детей – они отравились хлором, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Омской области.

Пострадавшие побывали в центре 2 января. После этого их ночью доставили в больницу. Прокуратура начала проверку всех обстоятельств случившегося.

В региональном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"В сауне на улице Дианова в Омске 2 января отдыхали 3 семьи с 9 детьми в возрасте от 3 до 13 лет. После 22.00 уже дома родители всех детей заметили их недомогание и обратились в больницу. Состояние детей – удовлетворительное, их обследуют врачи. На месте происшествия работают следователи, взяты пробы воды в бассейне", - уточнили в управлении.

Теги: Омск, дети, отравление хлором



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