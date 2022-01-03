США должны отдать России Украину в обмен на прекращение российско-китайского сотрудничества - National Interest

США должны заключить всеобъемлющее соглашение о гарантиях безопасности с Россией, преследуя и свои собственные интересы. Об этом пишет в журнале National Interest американский офицер, эксперт в области исследований национальной безопасности в Джорджтаунском университете Дэвид Пайн.

По его мнению, главной угрозой для США является китайско-российский альянс, и, чтобы его предотвратить, нужно заключить договор с Россией, к тому же закрепив кое-какие гарантии и для США в Восточной Европе. Поэтому "администрация Байдена должна немедленно принять меры по улучшению отношений с Россией, официально отказавшись от давней и контрпродуктивной политики сдерживания России в ее ближнем зарубежье". Но это признание нужно увязать с выходом России из ШОС и прекращением всего военно-технического сотрудничества с Пекином. В ответ США могли бы покинуть НАТО, показав свое дружелюбие.

США могли бы также исключить Эстонию, Латвию и Литву из НАТО, а Россия - вывести из Калининградской области все наступательные силы, предлагает Пайн. В тексте соглашения о гарантиях безопасности можно прописать, что западноевропейские члены НАТО не размещают свои войска в Восточной Европе, "за исключением случаев нападения иностранного государства".

При этом США возьмут на себя обязательство оказать дипломатическое давление на Украину, чтобы побудить ее присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Это будет мирная экономическая интеграция Украины с Россией, что гораздо предпочтительнее российского военного вторжения, которая, скорее всего, закончится просто присоединением Украины к России, полагает эксперт.

США после этого должны отменить все санкции против России и начать эру стратегического партнерства.

С Китаем необходимо признать его сферу влияния над Монголией, Северной Кореей, Тайванем и Южно-Китайским морем, возможно, наряду с другими территориями (Южную Корею Пайн оставляет за США). А Китай должен признать сферы влияния США над Западным полушарием, Западной Европой и Японией. Ради этого США могли бы взять на себя обязательство вывести все свои вооруженные силы из Японии и Южной Кореи в обмен на выполнение Северной Кореей определенных предварительных условий.

"Мы можем только надеяться, что у администрации Байдена хватит политического мужества и воображения, чтобы дать миру шанс. Чтобы воспользоваться возможностью предотвратить третью мировую войну с Россией и Китаем, Байден должен заключить всеобъемлющее соглашение о безопасности с Россией, опираясь на то, что изложил Путин, а также предпринять решительные действия для укрепления обороны Америки от экзистенциальных угроз со стороны противников США", - заключает Пайн.