Байден и Зеленский обсудили разрешение конфликта в Донбассе

Президенты Украины и США провели переговоры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В опубликованном Белым домом релизе говорится, что американский лидер Джо Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут "решительно реагировать", если Россия продолжит вторжение в Украину. Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вас".

Байден поддержал территориальную целостность Украины, укрепление доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку Нормандского формата.