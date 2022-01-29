В Екатеринбурге ограбили банк

В Екатеринбурге сегодня ограбили отделение Уральского банка реконструкции и развития на ул. проспект Космонавтов, 76.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, правоохранители отдела полиции № 14 и УМВД России по Екатеринбургу опрашивают очевидцев, анализируют съемки с камер видеонаблюдения и устанавливают точный ущерб, причиненный финансовому учреждению.

Сообщается, что во время инцидента никто не пострадал. Клиентов в отделении не было.

Сумма ущерба не уточняется, однако по неофициальным данным злоумышленники похитили 1,5 млн руб.