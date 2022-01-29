30 Января 2022
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УБРиР, банк (2016) | Фото: служба спасения &quot;Сова&quot;

В Екатеринбурге ограбили банк

В Екатеринбурге сегодня ограбили отделение Уральского банка реконструкции и развития на ул. проспект Космонавтов, 76.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, правоохранители отдела полиции № 14 и УМВД России по Екатеринбургу опрашивают очевидцев, анализируют съемки с камер видеонаблюдения и устанавливают точный ущерб, причиненный финансовому учреждению.

Сообщается, что во время инцидента никто не пострадал. Клиентов в отделении не было.

Сумма ущерба не уточняется, однако по неофициальным данным злоумышленники похитили 1,5 млн руб.

Теги: банк, ограбление, убрир



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