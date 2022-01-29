"Конвой свободы" прибыл в Оттаву на акцию протеста из-за "вакцинных" ограничений

В Оттаве продолжаются антиправительственная акция дальнобойщиков "Конвой свободы". Около 80 грузовых автомобилей прибыли в Оттаву. Всего в акции протеста планируют принять участие более 1,5 млн человек, сообщают "Известия".

Участники требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.

Как сообщает newsru, над колонной дальнобойщиков развеваются плакаты с надписью "К черту Трюдо". Кроме того, организаторы акции призывают федеральные и муниципальные власти отменить все ограничения, связанные с вакцинацией. В случае отказа протестующие будут добиваться отставки правительства.

Протесты начались 23 января. Напомним, для всех пересекающих границу США и Канады предусмотрен двухнедельный карантин. Дальнобойщики изначально освобождались от него, но затем канадское правительство потребовало от них обязательной вакцинации. Одновременно власти США запретили с 22 января этого года въезд для непривитых неграждан. Канадский альянс грузоперевозок и Ассоциация грузоперевозок Атлантических провинций выступили против, но были осуждены премьер-министром. Джастин Трюдо назвал дальнобойщиков "маргинальным меньшинством" с "неприемлемыми взглядами", что и вызвало взрыв возмущения. По разным оценкам, непривитых водителей в Канаде насчитывается от 12 до 16 тысяч — примерно 10% от общего количества, однако протест поддержали не только они.