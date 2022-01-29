Жителей Ростовской области на месяц оставляют без плановой медпомощи

С сегодняшнего дня и до конца февраля жители Ростовской области оставлены без плановой медицинской помощи. Соответствующее решение подписал губернатор Василий Голубев. Исключение сделано лишь для некоторых пациентов. Предлогом стал рост числа случаев ковида.

В документе говорится, что приостановлено оказание муниципальными медорганизациями плановой первичной медико-санитарной помощи, "которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента".

Такой запрет может вызвать рост смертности от других причин из-за несвоевременного лечения. Хотя на ковид списывается большинство избыточной смертности, его влияние на рост общей смертности не превышает нескольких процентов, то есть находится в пределах статистической погрешности. Таков результат корреляционного анализа связи между числом случаев ковида и ростом смертности в регионах. Иными словами, смертность в регионах растет совершенно не так, как она должна расти, если бы главной причиной роста смертности был ковид. Связь между ковидом и ростом смертности носит случайный характер. В силу этого решение об отказе в плановой медпомощи не имеет рационального обоснования.