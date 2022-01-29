29 Января 2022
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Пресс-конференция Владимира Путина (2021) | Фото: Россия 1

Путин поручил усовершенствовать законы по защите прав граждан без регистрации в РФ

Президент России Владимир Путин отдал ряд поручений по совершенствованию прав лиц без определенного места жительства. Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, до 1 мая глава государства потребовал предложений по совершенствованию механизма регистрации лиц без определенного места жительства для соблюдения их права на получение пенсий и медобслуживания.

"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания", - говорится в документе.

Также поручение отдано ЦИК - представить предложения по совершенствованию правовых актов по участию в выборах избирателей, не имеющих регистрации в РФ и получивших гражданство в упрощенном порядке. Срок - до 1 июня.

Правительству проанализировать совместно с Администрацией президента и Центральной избирательной комиссией практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и получивших гражданство РФ в упрощенном порядке... в том числе в части, касающейся применяемых способов голосования", - говорится в перечне поручений президента.

Теги: Путин, поручение, защита прав



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