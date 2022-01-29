Путин поручил до 1 июля ужесточить наказание за пытки

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и Совету Федерации до 1 июля рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за применение представителями власти пыток.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Рекомендовать палатам Федерального собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие "пытка" в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 года) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки", - говорится в документе.