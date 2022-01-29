В Ленобласти нашли нелегальную свалку на участке подрядчика НЭО

В областном Мурино нашли очередную нелегальную свалку площадью в полторы тысячи квадратных метров на участке земли в зоне ответственности подрядчика НЭО – компании «Эко Лэнд». Инспекторы и экологи уверены, что это не единственный незаконный полигон в области на участках компании, отвечающей, в том числе, за вывоз петербургского мусора.

«По результатам выезда инспекторов во Всеволожском районе была обнаружена незаконная свалка площадью до 1 500 квадратных метров на Челябинской улице», - сообщает пресс-служба комитета экологического надзора 47 региона.

Мусор перегружали на землях сельскохозяйственного назначения, и копии документов субаренды инспекторы уже направили в межрегиональное Управление Росприроднадзора. Инспекторы установили, что за отходы на этом участке отвечает ООО «Эко Лэнд», являющийся также подрядчиком «Невского экологического оператора», координирующего сбор и вывоз отходов в Петербурге.

«Инспекторы эконадзора установили, что отходами занимаются не хозяин участка и не арендатор, а субарендатор ООО «Эко Лэнд» - организация, обладающая лицензией с разрешенным видом деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации III-IV класса опасности отходов, контроль за которой осуществляет Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора, куда и были направлены копии договора субаренды для рассмотрения вопроса о проведении проверки», - говорится в заключении.

Как сообщил канал «Экопротест», еще одну свалку «Эко Лэнда» инспекторы нашли в Большой Ижоре, приехав на место вместе с активистами. Материалы также получил Росприроднадзор.

«Видимо подрядчик нового экологического оператора Петербурга нашёл для себя решение одной из проблем, которую НЭО должен был решить еще задолго до вступления в должность. Плохой ремейк МПБО-2, но без какой-либо переработки в принципе», - заметили авторы публикации.

Ранее активисты сообщали, что выгрузка отходов продолжается на перегруженном полигоне «Северная Самарка», хотя с 1 января он исключен из территориальной схемы и не должен принимать отходы. Экологи зафиксировали на видео несколько грузовиков, выгружающих строительный мусор.

Губернатор Александр Беглов неоднократно говорил о нелегальных свалках в контексте мусорной реформы, называя одной из целей новой схемы обращения с отходами борьбу с ними. По словам градоначальника, предыдущие операторы неоднократно утилизировали мусор незаконно, что вредило жителям Ленобласти, однако теперь маршруты мусоровозов будут на контроле у регоператора. Также Беглов утверждал, что новая схема позволит избежать переплат за «один и тот же мусор», который собирают, увозят и утилизируют разные компании.

Тем не менее, жители и активисты утверждают, что подрядчики НЭО нарушают закон и продолжают заваливать Ленобласть городским мусором и в январе после старта «мусорной реформы», и надзорные органы регулярно подтверждают эту информацию.

«На этом фоне слова Беглова про двойную и тройную оплату одного и того же мусора петербуржцами снова выглядят некоторой «расхлябанностью» губернатора, но ему не привыкать врать людям в глаза», - пишут авторы «Экопротеста».

По данным «НЭО», на «Эко Лэнд» поступает множество жалоб, и регоператор рассматривает вариант расторжения контракта с этой компанией по итогам января, но пока что об окончательном решении информации не было.