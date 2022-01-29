Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство об иноагентах

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство об иноагентах. Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Минюсту России проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека законодательство РФ о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения", - говорится в тексте документа.

При необходимости Минюст должен представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации.