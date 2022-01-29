Назначен новый руководитель Росжелдора

Мишустин уже подписал распоряжение о назначении.

В 2004-2005 годах он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Должность занял Алексей Дружинин . До своего назначения он работал в минтрансе. В настоящее время является государственным советником второго класса.





