Назначен новый руководитель Росжелдора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства России.
Должность занял Алексей Дружинин. До своего назначения он работал в минтрансе. В настоящее время является государственным советником второго класса.
В 2004-2005 годах он занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта.
Мишустин уже подписал распоряжение о назначении.