29 Января 2022
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Экономика Челябинская область В России
Русская медная компания, РМК, стенд на иннопроме (2018) | Фото: Накануне.RU

РМК вошла в состав Национального ESG-Альянса, который займётся решением задач "зелёной" трансформации

Вице-президент по финансам Русской медной компании (АО «РМК») Максим Щибрик избран в Наблюдательный совет ESG-Альянса, который является главным руководящим органом Альянса.

В состав Альянса вошли 28 представителей компаний-учредителей. Миссия этого объединения заявлена как содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества. Создание национального ESG-Альянса было инициировано 1 декабря 2021 года в ходе конференции, организованной Сбером. Инициативу поддержали ведущие российские компании с общим объёмом выручки более 10-ти трлн рублей и численностью занятых более 1,5 млн человек, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК.

рмк, производство, рабочий(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Максим Щибрик подчеркивает: "Следовать принципам ESG – мировой тренд ответственного инвестирования. Бережное отношение к окружающей среде, социальная ответственность и высокое качество корпоративного управления являются приоритетами для нас и лежат в основе стратегии устойчивого развития Группы РМК. Мы обладаем обширным опытом и глубокой экспертизой во всех аспектах нашего бизнеса – от добычи и обогащения руды до производства конечной продукции и обращения с отходами. Объединив в рамках Альянса усилия крупнейших компаний страны, мы сможем привлекать ресурсы и опыт не только членов организации, но и международных партнёров для ESG-трансформации на пути к устойчивому развитию России".

максим щибрик, рмк(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Управляющая деятельностью альянса структура будет создана в статусе автономной некоммерческой организации. Утверждено её юридическое название – «Национальный Альянс по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития» (краткая версия — АНО «Альянс по вопросам устойчивого развития», английская версия – ESG-Alliance).

сад памяти, рмк, зеленая трансофрмация(2022)|Фото: пресс-служба РМК

На пост генерального директора организации учредители утвердили Андрея Шаронова, который ранее в течение нескольких лет руководил МШУ «Сколково».
Определено, что партнёрство будет открытым, в дальнейшем к нему смогут присоединиться другие компании. Также определён размер вступительных взносов и порядок их выплат.

Теги: рмк, ESG-Альянс, зеленая трансформация, сохранение природы



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