Суточный прирост заражений в России впервые превысил 100 тысяч человек

В России штамм "омикрон" распространился уже в 78 регионах, сообщили Накануне.RU в федеральном оперштабе по противодействию коронавирусу. Днем ранее "омикрон" фиксировался в 74 регионах.

За сутки официальная статистика по заражениям коронавирусом впервые преодолела рубеж в 100 тысяч человек. Было выявлено 113 122 случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 14 570 человек, на 3,7% больше по сравнению с 28 января. Зафиксировано 668 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 010 человек.

Лидерами списка по числу заболевших остается Москва - там 26 488 заболевших, в Санкт-Петербурге - 14 939 заболевших, в Московской области - 10 725. Рекордные случаи заражения зарегистрированы в ХМАО - 2 978, Пермском крае - 2 588, Свердловская область - 2 562.

Отметим, что днем ранее Свердловская область занимала четвертую позицию в списке. Из них 836 случая выявлено у жителей Екатеринбурга. Состояние 346 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 126 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 037. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 9 971.

Больше двух тысяч зараженных также в Республике Саха (Якутия) - 2 506, Воронежской области - 2 101.

Больше тысячи заболевших за сутки в Самарской области - 1 993, Архангельской - 1 971, Ростовской - 1 885, Нижегородской, - 1 811, Челябинской области - 1 656, ЯНАО - 1 624, Ленинградская область - 1 518, Красноярском, Ставропольском краях - 1 387 и 1 258, а также в Республике Бурятия и Красноярском крае - 1 153 и 1 109.

В Тюменской области заболевших пока меньше 1000. Но также наблюдается прирост. За прошедшие сутки в Тюменской области выявлен 831 заболевший COVID-19. Днем ранее - 818.