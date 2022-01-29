29 Января 2022
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поликлиника, больница, здравоохранение, регистратура (2022) | Фото: пресс-служба правительства новосибирской области

Правительство РФ выделило более семи миллиардов на поддержку клиник

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о поддержке поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

На поддержку клиник будет выделено более 7,3 млрд руб. Соответствующее решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

"Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить еt стабильную работу", – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты. "От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена", – подчеркнул он.

Теги: поликлиники, правительство РФ, деньги



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