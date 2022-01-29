В Тюменской области сформирован запас лекарств для лечения COVID-19

В Тюменской области сформирован запас лекарств для лечения COVID-19, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Средства на покупку лекарств для больных коронавирусом, как в стационарном, так и в амбулаторном звене, выделяются из областного бюджета. Обеспеченность лекарствами находится под особым вниманием регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.

По словам замгубернатора Ольги Кузнечевских, в больницах области, в настоящий момент сформирован запас лекарств, которого должно хватить на полтора - два месяца.

Граждане с подтвержденным диагнозом, которые лечатся амбулаторно, получают лекарства бесплатно. Для недопущения ажиотажа и роста цен на противовирусные препараты проведено координационное совещание со всеми аптечными структурами.

"Система здравоохранения Тюменской области готова ко всем возможным рискам. Но если мы не будем соблюдать элементарные меры предосторожности каждый на своем рабочем месте, в своей семье, это будет по времени долгий период. Только совместными усилиями мы сможем сократить продолжительность новой волны", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Отметим, что заболеваемость COVID-19 в Тюменской области по итогам третьей недели 2022 года увеличилась на 56%. В эпидемиологический процесс COVID-19 на третьей неделе вовлечены все муниципальные образования Тюменской области. Более 71% случаев зарегистрировали в Тюмени. Отмечается увеличение заболеваемости в 19 муниципальных районах.

Самый большой прирост показателя отмечается в Вагайском, Викуловском, Аромашевском и Упоровском районах.

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области составляет 1,4.