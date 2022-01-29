Идейного вдохновителя QR-сопротивления в Петербурге арестовали на два месяца

Идейного вдохновителя QR-сопротивления в Петербурге Александра Коновалова арестовали на два месяца. По решению октябрьского районного суда Санкт-Петербурга он пробудет под стражей до 27 марта, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Защита Коновалова просила об отсрочке в несколько дней для сбора необходимых документов, о домашнем аресте, подписке о невыезде. Также предлагалось внести залог, однако суд принял самые строгие меры.

Напомним, ранее у Коновалова прошли обыски. Полиция подозревает его в посредничестве во взятке. По предварительным данным, активист мог получить 50 тысяч рублей от хозяина кальянной за обещание вернуть опечатанное имущество.

"Фонтанка" пишет, что версия следствия следующая: в сентябре 2021 года Коновалов предложил помощь управляющему антикафе "Пакман" на Вознесенском проспекте. У заведения изъяли кальяны и табачные изделия в ходе полицейского рейда. Коновалов якобы обещал посодействовать через свои связи в Адмиралтейском УМВД, чтобы их вернуть.

Напомним, ранее петербургский ресторатор Александр Коновалов подверг критике антиковидную политику Смольного, заявив, что, по факту, большинство заведений не проверяет QR-коды посетителей. По его словам, система электронных пропусков не имеет никакого отношения к борьбе с коронавирусом, а в целом ограничительные меры городских властей направлены на уничтожение бизнеса.

В начале января Коновалов призвал коллег присоединяться к объявленному им бойкоту. К движению примкнули более 170 петербургских заведений. В 2020 году ресторатор создал проект "Карта сопротивления".