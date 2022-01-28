29 Января 2022
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вертолет Ми-8 пилот кабина (2012) | Фото: Накануне.RU

В результате жесткой посадки вертолета под Ульяновском погиб один член экипажа

В Ульяновской области разбился военный вертолет Ми-8, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновскому гарнизону по факту аварийной посадки военного вертолета МИ-8 в районе поселка Дубки Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним)", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, вертолет летел с аэродрома Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область. На борту находились три члена экипажа. Один человек погиб. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Теги: вертолет, жестка посадка, ми-8, член экипажа



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