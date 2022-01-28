В Нягани на дистанционное обучение перевели всех школьников

Няганские школьники переходят на дистанционное обучение. Такое решение сегодня было принято на заседании муниципального оперштаба, сообщил глава города Иван Ямашев в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.



"Причиной введения подобной меры стал существенный рост заболеваемости ОРВИ среди няганских школьников. На текущей неделе в возрастной группе от 7 до 14 лет порог заболеваемости превышен в 1,7 раза. Приводя конкретные цифры, можно сказать, что сегодня диагноз "ОРВИ" поставлен 1023 школьникам. При этом 94 ребенка отстранены от занятий по причине заражения COVID-19", - сообщил он.



С 31 января по 5 февраля включительно воспитанники городских школ будут учиться в онлайн-режиме. Исключение составят лишь ученики 11-х классов. Выпускники будут посещать занятия только по обязательным предметам, которые в дальнейшем им предстоит сдавать в рамках единого госэкзамена. Через неделю на очередном заседании оперативного штаба ситуация с заболеваемостью школьников будет рассмотрена повторно. При необходимости, после изучения актуальных данных медицинской статистики, обучение в дистанционном формате будет продлено.