28 Января 2022
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книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В Нягани на дистанционное обучение перевели всех школьников

Няганские школьники переходят на дистанционное обучение. Такое решение сегодня было принято на заседании муниципального оперштаба, сообщил глава города Иван Ямашев в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"Причиной введения подобной меры стал существенный рост заболеваемости ОРВИ среди няганских школьников. На текущей неделе в возрастной группе от 7 до 14 лет порог заболеваемости превышен в 1,7 раза. Приводя конкретные цифры, можно сказать, что сегодня диагноз "ОРВИ" поставлен 1023 школьникам. При этом 94 ребенка отстранены от занятий по причине заражения COVID-19", - сообщил он.

С 31 января по 5 февраля включительно воспитанники городских школ будут учиться в онлайн-режиме. Исключение составят лишь ученики 11-х классов. Выпускники будут посещать занятия только по обязательным предметам, которые в дальнейшем им предстоит сдавать в рамках единого госэкзамена. Через неделю на очередном заседании оперативного штаба ситуация с заболеваемостью школьников будет рассмотрена повторно. При необходимости, после изучения актуальных данных медицинской статистики, обучение в дистанционном формате будет продлено.

Отметим, что в Югре число заболевших коронавирусом за сутки впервые превысило две тысячи. Болезнь была подтверждена у 2 341 человека. Больше всего заболевших в Сургуте - 755, Нижневартовске - 377, Сургутском районе - 195, Нефтеюганске - 194, Ханты-Мансийске - 177, Урае - 104.

Теги: дистанционное обучение, коронавирус



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