В Прикамье работодателям рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленную работу

В Пермском крае продлили "ковидные" ограничения до 28 февраля включительно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, были введены новые ограничения. Так, руководителям предприятий рекомендовано перевести на "дистанционку" не менее 30% работников. Такой же процент рекомендовано вывести на удаленную работу руководителям госучреждений.

Также работодатели должны организовать работу "горячей линии" для сотрудников с целью их дистанционного консультирования по вопросам, связанным с COVID-19.

Посещение ТЦ возможно только в маске. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Отметим, что суточное число заболевших коронавирусом превысило две тысячи человек. За прошедшие сутки в Пермском крае COVID-19 заболели 2099 человек (1714 — днем ранее), из них госпитализировано 293 человека. 14 человек, у которых был диагностирован вирус, умерли. 295 человек за сутки выздоровели.