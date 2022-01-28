Подростки, подозреваемые в подготовке нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы

Подростки, подозреваемые в подготовке нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы на два месяца. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Под стражей они останутся до 26 марта.

Напомним, задержанным 16-17 лет, совершить атаку они собирались "на почве ненависти". В декабре 2021 — январе 2022 года подозреваемые выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, а также определили дату нападения. Возбуждено уголовное дело по ст. "Приготовление к совершению убийства более двух лиц.

По данным ФСБ, один из задержанных вел дневники с 2021 года — в них были записи с рецептами изготовления взрывчатых веществ. Кроме того, они содержали высказывания ненависти к себе и остальным, а также восхищение действиями пермского стрелка Тимура Бекмансурова.