Российские дипломаты покинут США до конца января

27 сотрудников посольства России в США покинут страну до 30 января. Еще 28 сотрудников уедут в конце июня 2022 года. О высылке сотрудников дипмиссии сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов на странице посольства в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Список сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в этом году следует уехать из США, американцы передали еще в сентябре прошлого года. Всего в списке 55 человек.

"На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще четыре человека. После этой высылки в Роспосольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал. Что касается наших ответных действий, слово остается за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности. Российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России. Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе", - заявил он.