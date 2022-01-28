28 Января 2022
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Политика Крым
Наталья Поклонская (2017) | Фото: Накануне.RU

Поклонская полна сарказма насчет поправок в конституцию Крыма и иронии по поводу Аксенова

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала на своей странице в Instagram инициативу по изменению Конституции Крыма. Правда, пользователи разглядели за ее словам сарказм и иронию, особенно по поводу бессрочности пребывания в кресле главы республики.

"Какие прекрасные изменения в Конституцию Крыма предложил парламент республики! Например, возможность одним лицом замещать должность Главы Крыма более двух сроков подряд. Или исключить процедуру согласования кандидатуры прокурора Крыма с Главой и Госсоветом республики", - пишет Поклонская.

"По поводу изменений, связанных с работой прокурора, всё понятно. Здесь подразумевается, что прокурор сможет надзирать за законом на территории Крыма беспристрастно и реагировать на любые нарушения закона (без получения одобрения в кабинете у Главы), которые допускаются (гипотетически) его окружением или (чего не может быть, конечно, просто фантазия) руководством республики. Но даже если найдётся такой прокурор, то продержаться можно будет максимум год-два. Но потом пусть не ждёт поздравительной открытки на День прокуратуры", - рассуждает экс-прокурор.

Наталья Поклонская(2017)|Фото: Накануне.RU

Она вспомнила историю про некого руководителя, который обращался к ней за советом "куда же деть десятки миллионов дохода с тёмных украинских времён" при сдаче первой декларации по новым законам после референдума. "Не успела дать "совет". Как мне было разъяснено, я неправильно поняла его помощницу, и ничего такого она не имела в виду", - рассказала Поклонская.

"Что же касается инициативы бессрочного нахождения в должности Главы, поддерживаю однозначно, так как авторитет Сергея Аксёнова и его окружения незыблем и не подлежит сомнению. Просто нецелесообразно) Радуюсь со всеми за такие нужные и своевременные перемены Спокойно, надолго и стабильно — причём у всех", - заключает экс-прокурор.

В комментариях пишут: "Тонкий...нет - тончайший(!) юмор". На вопрос "Надеюсь этот пост - сарказм???" Поклонская ответила одной из пользовательниц: "Вы такая догадливая".

Теги: наталья поклонская, сергей аксенов, конституция, крым, поправки



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