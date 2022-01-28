Санкт-Петербургский городской суд отклонил иск противников QR-кодов

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел коллективные и объединенные иски граждан Санкт-Петербурга об оспаривании QR-кодов. Всем им было отказано, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В коллективных исках граждане требовали признать недействующим постановление властей Санкт-Петербурга в части применения QR-кодов (прививочных сертификатов). Истцы считают, что пункт постановления противоречат Конституции, а также ряду федеральных законов: ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", ФЗ "О физической культуре и спорте РФ", ФЗ "О персональных данных", ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области.