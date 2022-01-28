28 Января 2022
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Общество В России Санкт-Петербург
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Санкт-Петербургский городской суд отклонил иск противников QR-кодов

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел коллективные и объединенные иски граждан Санкт-Петербурга об оспаривании QR-кодов. Всем им было отказано, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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В коллективных исках граждане требовали признать недействующим постановление властей Санкт-Петербурга в части применения QR-кодов (прививочных сертификатов). Истцы считают, что пункт постановления противоречат Конституции, а также ряду федеральных законов: ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", ФЗ "О физической культуре и спорте РФ", ФЗ "О персональных данных", ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области.

Теги: суд, qr-код, противники, санкт-петербург



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Ранее 15.12.2021 13:22 Мск В петербургский суд подали иск об отмене QR-кодов


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