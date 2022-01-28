Сергея Зверева суд оштрафовал на 20 тысяч по иску бурятского избиркома

Суд оштрафовал стилиста и певца Сергея Зверева на 20 тыс. руб.

Иск бурятского избиркома рассматривал мировой судья Тверского района Москвы. "Зверев С.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного предусмотренном ч.1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 руб. 00 коп.", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Бурятская избирательная комиссия заявила, что звездный кандидат, баллотировавшийся в Госдуму от этого региона (своей малой родины), не подал вовремя сведения о средствах, потраченных на предвыборную кампанию.

Сам Зверев считает, что не виноват.

"Бурятский Избирком неправомерно подал на меня в суд. По их мнению я поздно сдал отчёт о выборах. Но у меня есть все доказательства и чеки с Почты со штампами, что всё я отправил вовремя <…> У меня в сторис есть доказательства, что всё вовремя отправлено, подать отчёт надо было до 25.10.2021, я всё отправил 23.10.2021", - писал Зверев в своем Instagram-аккаунте.

Зверев баллотировался по одномандатному округу от партии "Зеленые" и проиграл "единороссу" и коммунисту, заняв третье место. В случае победы стилист собирался защищать озеро Байкал и заниматься экологическими инициативами.