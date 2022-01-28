28 Января 2022
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Экономика Тюменская область
Соглашение, Тобольск (2022) | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тобольске утвердили программу развития города до 2030 года

Правительство Тюменской области, администрация Тобольска и "СИБУР" дали старт комплексной программе развития города, включающей социокультурную трансформацию духовной столицы Сибири до 2030 г., сообщили Накануне.RU в компании.

Документ подписали губернатор региона Александр Моор, председатель правления "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов и глава города Максим Афанасьев в присутствии уральского полпреда Владимира Якушева. Основными направлениями программы станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств, реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности. Развитие пойдёт на принципах софинансирования из бюджета области и города, а также средств "СИБУРа".

"Новая программа, как и предыдущая, в первую очередь, нацелена на улучшение городской среды в интересах жителей Тобольска. В программе до 2030 г. будет большое количество объектов, которые также будут работать на туристическую привлекательность Тобольска, на создание инфраструктуры для гостей. Большой блок этой программы связан с восстановлением объектов историко-культурного наследия, с наполнением их новым смыслом. Отмечу, уже много сделано для развития туризма в городе Тобольске. Базовый, главный проект – открытие в прошлом году аэропорта имени Семёна Ремезова. Это новые воздушные ворота, которые создают большие возможности для развития туризма, и в целом экономики Тобольска и близлежащих муниципалитетов", - сказал губернатор Александр Моор.

По словам мэра Тобольска Максима Афанасьева, обратная связь от жителей, учёт их мнения – ключевая составляющая работы над этой программой.

"В программу "Тобольск – 2030" войдут такие направления, как создание и реновация общественных пространств, продолжение благоустройства придомовых территорий, обновление фасадов гостевого маршрута. Тоболяки дорожат своей историей и искренне переживают о её сохранении. Объекты культурного наследия – одна из ключевых составляющих успеха развития туризма, и программа "Тобольск – 2030" поможет в этом. Мы планируем восстановить такие знаковые и долгожданные для нас объекты, как бывший детский мир, книжный магазин, гастроном по улице Мира", - сказал Афанасьев.

Соглашение, Тобольск(2022)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Теги: Владимир Якушев, Максим Афанасьев, Александр Моор, Дмитрий Конов, Тобольск



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