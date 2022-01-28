Найдено тело женщины, утонувшей в купели в Ленобласти

В Ленинградской области нашли тело женщины, предположительно, утонувшей во время крещенских купаний.

Личность погибшей предстоит установить, заявили РИА Новости в региональном управлении СКР. Уточняется, что тело обнаружили в километре от импровизированной купели.

19 января, в Крещение, недалеко от поселка Выра женщина прыгнула в самодельную купель и сразу ушла под воду - ее унесло течением. Трагедия произошла на глазах у ее детей.

Как сообщалось, прорубь на реке Оредеж не проверяли спасатели и сотрудники Роспотребнадзора, около нее не дежурили сотрудники МЧС.

Напомним, в РПЦ советовали православным на праздник Крещения Господня (19 января) избегать массовых купаний, скоплений людей, с осторожностью относиться к погружению в ледяную воду.