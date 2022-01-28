"Северсталь" пожаловалась в Генпрокуратуру на давление со стороны главы ФАС

Генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев пожаловался генпрокурору России Игорь Краснову на главу ФАС Максима Шаскольского, точнее – на публичные высказывания главного антимонопольщика. По мнению топ-менеджера, слова руководителя ФАС могут оказывать давление на комиссию службы, которая с прошлого года проводит расследование в отношении российских металлургов. Их подозревают в необоснованном завышении цен, пишет РБК.

Хотя расследование еще идет и неизвестно чем закончится, Шаскольский уже довольно однозначно высказывался по этому делу.

Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google (незадолго до этого Таганский суд назначил американской корпорации оборотный штраф на 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной информации — прим. ред.), поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, там крупнейшие компании, поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим", - заявил в декабре глава ФАС в интервью RTVi. "Это нарушение антимонопольного законодательства при том, что рыночные условия не способствовали такому повышению цены, <...> мы работаем, там вот 100 томов у нас есть по каждому предприятию, изучаем эту ситуацию. Но это в процессе еще, это дело 2022 года", - говорил тогда антимонопольщик.