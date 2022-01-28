В свердловских колониях запретили длительные свидания из-за COVID-19

В учреждениях ГУФСИН по Свердловской области запретили длительные свидания из-за увеличения числа зараженных коронавирусом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления.

При этом навещать заключенных в рамках краткосрочных свиданий все еще разрешается. Они предусматривают разговор только через стекло и с обязательным использованием СИЗ: маски, бахилы и перчатки. В случае проведения свидания в другом помещении, необходимо использовать дополнительные меры защиты (защитные костюмы, очки) всеми участниками свидания.

"На этот момент вакцинировано около 16 тыс. осужденных и обвиняемых и более 90% сотрудников УИС. Эпидемиологическая обстановка в учреждениях УИС ГУФСИН России по Свердловской области управляемая. В учреждениях ГУФСИН осуществляется обязательная дезинфекционная обработка посылок и передач. Режимно-ограничительные мероприятия (карантин) в учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области введены в ФКУ СИЗО-1, СИЗО-3, ИК-5, ИК-13, ЛИУ-23, ИК-26, ЛИУ-51, КП-59, КВК. Ограничены посещения ФКУ ИК-6, Дом ребенка, ФКУ Кировградская ВК с целью проведения плановых и внеплановых проверок", - рассказали в пресс-службе.

Новые правила вступают в силу со следующего понедельника - 31 января. Также с понедельника будет запрещен личный прием граждан в ГУФСИН и его учреждениях, а также приостановлен плановый прием больных в филиале "Центр медицинской и социальной реабилитации" ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России.

"Представители органов исполнительной власти, адвокаты в ФКУ ИК-6, Дом ребенка, ФКУ Кировградская ВК допускаются только в средствах индивидуальной защиты (медицинская шапочка одноразовая, медицинская защитная маска класс № 95 или FFP3, рабочая форма, медицинская защитная форма одноразовая, одноразовые латексные перчатки, защитные очки). Вход на территорию учреждения разрешен только в средствах индивидуальной защиты, в том числе использование их при нахождении на краткосрочных свиданиях", - добавили в управлении.

Все, кто имеет признаки ОРВИ, гриппа, пневмонии и коронавируса незамедлительно направляются на лечение, а сотрудников УИС не допускают к работе. Из-за ухудшения эпидситуации, кратно увеличена частота дезинфекции помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Также в учреждениях стали чаще проветривать помещения и обеззараживать воздух бактерицидными облучателями, разрешенными к использованию в присутствии людей.

Напомним, что аналогичные меры применены в колониях Пермского края и ЯНАО.