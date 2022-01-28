В Екатеринбурге слесарь организовал конопляную ферму

Полицейские Екатеринбурга выявили очередную плантацию конопли. Организатор фермы задержан.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, на днях участковые из отдела полиции №13 при обходе жилого сектора на улице Пархоменко в помещении подсобного строения обнаружили кусты подозрительного растения. Там же стояло оборудование для выращивания и ухода за ним. Внутри были найдены упаковки и емкости с частями данного растения и предметы для изготовления и употребления наркотиков.

Сыщики установили хозяина сомнительной находки и доставили в дежурную часть: им оказался 52-летний слесарь из Екатеринбурга. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Экспертиза показала, что изъятое является каннабисом и его частями, масса высушенного наркотика составила порядка 677 граммов. По предварительным данным, слесарь выращивал и хранил запрещенные растения для личного употребления.

Против хозяина фермы возбуждено уголовное дело, ему грозит два года лишения свободы. Пока что уралец отпущен на подписку о невыезде.

Как добавили в МВД, изъятые наркосодержащие растения, а также оборудование для их выращивания приобщены к материалам дела. Затем их уничтожат по решению суда.