28 Января 2022
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конопля (2022) | Фото: екб.66.мвд.рф

В Екатеринбурге слесарь организовал конопляную ферму

Полицейские Екатеринбурга выявили очередную плантацию конопли. Организатор фермы задержан.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, на днях участковые из отдела полиции №13 при обходе жилого сектора на улице Пархоменко в помещении подсобного строения обнаружили кусты подозрительного растения. Там же стояло оборудование для выращивания и ухода за ним. Внутри были найдены упаковки и емкости с частями данного растения и предметы для изготовления и употребления наркотиков.

Сыщики установили хозяина сомнительной находки и доставили в дежурную часть: им оказался 52-летний слесарь из Екатеринбурга. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Экспертиза показала, что изъятое является каннабисом и его частями, масса высушенного наркотика составила порядка 677 граммов. По предварительным данным, слесарь выращивал и хранил запрещенные растения для личного употребления.

конопля(2022)|Фото: екб.66.мвд.рф

Против хозяина фермы возбуждено уголовное дело, ему грозит два года лишения свободы. Пока что уралец отпущен на подписку о невыезде.

Как добавили в МВД, изъятые наркосодержащие растения, а также оборудование для их выращивания приобщены к материалам дела. Затем их уничтожат по решению суда.

конопля(2022)|Фото: екб.66.мвд.рф

Теги: конопля, полиция, ферма, Екатеринбург



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