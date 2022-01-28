Перед аэропортом Симферополя построят гостиницу и бизнес-центр

Перед терминалом симферопольского аэропорта построят гостиницу на 250-350 номеров и деловой центр. Для инвесторов уже подготовлены площадки, где должны разместиться гостиница, бизнес-центр и индустриальный парк.

"У пассажирского терминала выделены участки для первой очереди полноформатного отеля средней ценовой категории на 150-200 номеров не ниже уровня три звезды, с возможностью реализации второй очереди на 100-150 номеров. В гостинице должны быть номера различной категории, ресторан, термальный комплекс, конференц-залы", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рядом с гостиницей отведен участок для бизнес-центра площадью 10 тыс. кв. м.

Индустриальный парк будет включать логистический центр с авиационно–грузовым терминалом и отделением перевозки почты, а также здание цеха бортпитания. Общий земельный банк проекта - 20 га подготовленной к строительству территории уже с подведенными инженерными коммуникациями.

В будущем планируется создать аэропорт-сити – территорию с отелями, торговыми и бизнес-центрами, развлекательными и спортивными объектами.

Аэропорт Симферополя находится в 20 км от центра крымской столицы, с недавних пор соединяется объездной дорогой с трассой "Таврида".