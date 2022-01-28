Власти Пермского края могут перевести школьников на дистанционное обучение

Власти Пермского края могут перевести школьников на дистанционное обучение. Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании оперштаба, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение могут принять уже на следующей неделе. Главный санитарный врач Виталий Костарев заявил, что в случае закрытия школ, будут закрыты и учреждения дополнительного образования.

Министр образования Прикамья Раиса Кассина заявила, что система образования к переходу на дистант готова.

"Но надеюсь, что мы сможем удержать эту ситуацию и не уходить полностью на дистант. Пока количество классов, ушедших на карантин, находится в пределах 10%", - заявила она.

Отметим, что суточное число заболевших коронавирусом превысило две тысячи человек. За прошедшие сутки в Пермском крае COVID-19 заболели 2099 человек (1714 — днем ранее), из них госпитализировано 293 человека. 14 человек, у которых был диагностирован вирус, умерли. 295 человек за сутки выздоровели.