ФСИН не подтвердило, что состояние ректора "Шанинки" ухудшилось

Во ФСИН отрицают ухудшение состояния здоровья у арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева.

Напомним, Зуев содержится в больнице на территории следственного изолятора № 1 ("Матросская тишина"). В пресс-бюро городского управления ФСИН заявили, что его постоянно осматривают тюремные медики. Состояние здоровья оценивается как "удовлетворительное", передает "Интерфакс".

Ранее адвокат Зуева Сергей Севрук сообщил "Новой газете", что состояние его подзащитного за неделю ухудшилось. По словам юриста, "по всем признакам предынфарктное состояние".

22 декабря Зуева перевели в гражданскую больницу для обследования. Такое решение было принято из-за необходимости срочной корректировки лечения ректора "Шанинки".

29 декабря Зуева вернули в СИЗО "Матросская Тишина". Причиной его срочного возвращения под стражу стало требование следователя о проведении следственных действий по финансовой экспертизе.

Зуева задержали по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Он был допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн рублей. Следствие предъявило ему обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.