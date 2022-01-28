В Кремле антиваксеров подвергают остракизму

Администрация президента России не стала исключением в плане ситуации с ковидом – среди сотрудников много заболевших, хотя подавляющее большинство и работает удаленно. "Взрывная заразность "омикрона" себя демонстрирует во весь рост", - констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что панацеи от омикрон-штамма нет, но вакцинация может защитить от тяжелых последствий.

Также Песков, видимо, в шутку рассказал, как в администрации президента поступают с антипрививочниками, которые там тоже есть – как и во всем обществе. "Занимаем в отношении них [противников вакцинации от коронавируса] непримиримую позицию. Подвергаем остракизму", - цитирует Пескова РИА Новости.