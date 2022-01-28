В Тюменской области отложили введение "QR-пропусков"

В Тюменской области до 1 марта отложили введение QR-кодов, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства области.

Кроме этого, "коронавирусный" оперштаб решил, в частности, рекомендовать работодателям перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников без учета работников, вакцинированных или переболевших коронавирусом за последние 12 месяцев.

Ранее стало известно, что на "удалёнку" переходят школьники и студенты.

"Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на "дистант". Рекомендация касается всех учебных заведений независимо от формы собственности. Также в регионе приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Исключение сделано лишь для тренировок спортивных сборных команд Тюменской области", - уточнили в центре.

Школьникам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы. Вузам рекомендовано также перевести студентов на удаленный формат обучения. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.

О переходе на "дистант" заявили Тюменский госуниверситет (ТюмГУ) и Тюменский индустриальный институт (ТИУ).

"Обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования (очной, очно-заочной и заочной форм обучения), а также по дополнительным образовательным программам, программам повышения квалификации взрослого населения в головном вузе будет реализовываться с использованием дистанционных технологий до особого распоряжения, до 6 февраля — в филиале в Ноябрьске, до 8 февраля — в филиалах в Нижневартовске и Сургуте", — говорится в сообщении пресс-службы "ТИУ".