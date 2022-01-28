28 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
взрыватели для зенитных снарядов (2020) | Фото: 74.rosgvard.ru

На заводе под Екатеринбургом взорвался военный снаряд. Погиб человек

На заводе в городе Реж в результате детонации снаряда времен войны погиб один рабочий. Информацию Накануне.RU подтвердил глава пресс-службы минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

По его словам, шесть человек доставлены в режевскую больницу: одна прооперирована, трое госпитализированы с множественными ранениями, двое после осмотра отправлены домой. В помощь режевским медикам выехала бригада "медицины катастроф".

Специалисты успели вывезти найденный снаряд на предприятие по утилизации. Там он и сдетонировал сразу после выгрузки из спецавтомобиля.

В ГУ МВД по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что происшествие относится к компетенции Следственного комитета. В региональном СК от комментариев воздержались.

Теги: завод, взрыв, снаряд, Реж



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