Пригожин и The Moscow Post заключили мировое соглашение в офисе бизнесмена

Заключение мирового соглашения между бизнесменом Евгением Пригожиным и журналистами The Moscow Post прошло 28 января в офисе предпринимателя.

Поводом для подписания соглашения стала статья, опубликованная изданием 21 ноября прошлого года. Редакция The Moscow Post подтвердила, что материал содержал в себе информацию, которая не соответствует действительности и порочит честь бизнесмена. В статье говорилось, что Пригожин якобы давал деньги партии "Родина" из средств бюджета Петербурга. Журналисты не смогли подкрепить материал доказательствами, в связи с чем он был удален, а редакция издания принесла извинения предпринимателю.

Юриcт Пригожина Игорь Елисеев поприветствовал позицию The Moscow Post, поскольку издание признало свою неправоту и принесло извинения. По его мнению именно так должны поступать и остальные СМИ, публикующие материалы сомнительного содержания.

В дальнейшем мировое соглашения будет утверждено в суде. Стороны договорились, что The Moscow Post выпустит опровержение своей статье на сайте издания. В ответ на это Пригожин откажется от своего решения взыскивать с ответчиков компенсацию в размере 5 млн рублей.