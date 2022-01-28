Пригожин и The Moscow Post заключили мировое соглашение в офисе бизнесмена

28 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
соглашение, сотрудничество (2018) | Фото: sovetnational.ru

Пригожин и The Moscow Post заключили мировое соглашение в офисе бизнесмена

Заключение мирового соглашения между бизнесменом Евгением Пригожиным и журналистами The Moscow Post прошло 28 января в офисе предпринимателя.

мировое, фан, лп(2022)|Фото: РИА ФАН

Поводом для подписания соглашения стала статья, опубликованная изданием 21 ноября прошлого года. Редакция The Moscow Post подтвердила, что материал содержал в себе информацию, которая не соответствует действительности и порочит честь бизнесмена. В статье говорилось, что Пригожин якобы давал деньги партии "Родина" из средств бюджета Петербурга. Журналисты не смогли подкрепить материал доказательствами, в связи с чем он был удален, а редакция издания принесла извинения предпринимателю.

Юриcт Пригожина Игорь Елисеев поприветствовал позицию The Moscow Post, поскольку издание признало свою неправоту и принесло извинения. По его мнению именно так должны поступать и остальные СМИ, публикующие материалы сомнительного содержания.

В дальнейшем мировое соглашения будет утверждено в суде. Стороны договорились, что The Moscow Post выпустит опровержение своей статье на сайте издания. В ответ на это Пригожин откажется от своего решения взыскивать с ответчиков компенсацию в размере 5 млн рублей.

Теги: евгений пригожин, The Moscow Post, мировое соглашение, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2658

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети