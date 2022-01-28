В России могут полностью запретить суррогатное материнство, бесплодным предлагают брать сирот

В осеннюю сессию Госдума может рассмотреть законопроект о полном запрете суррогатного материнства в России, сообщила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). По ее словам, большой интерес к этой инициативе проявляет Патриаршей комиссии по вопросам семьи и члены Общественной палаты РФ.

"Женщинам, которые не могут иметь детей, (предлагается) бесплатная за бюджетный счет процедура ЭКО и второй способ - дети-сироты, которые нуждаются в усыновлении и материнской ласке", - цитирует Останину РИА Новости.